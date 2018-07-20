Британский банк Barclays подал две патентные заявки на блокчейн-технологии, которые были недавно опубликованны на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США. Банк Barclays видит в блокчейне средство для оптимизации банковских переводов и KYC-процедур.

Согласно одному патенту, банк намерен представить блокчейн-платформу, которая будет способна осуществлять криптовалютные переводы. В другой патентной заявке банк предлагает оптимизировать KYC-процедуры при помощи хранения информации о клиентах в блокчейне, сообщает Ttrcoin .

Технология, описываемая в патенте Barclays, может обеспечить «более надежную форму верификации без необходимости существенно повышать технические издержки, а также улучшить работу компьютерного обеспечения и телекоммуникационных сетей».

В заявке также описывается «супер-пользователь», имеющий право перемещать старую информацию в новые блоки и, возможно, даже удалять старые данные, получив поддержку других пользователей системы. Теоретически это может помочь уменьшить размер блокчейна и минимизировать проблемы, связанные с хранением информации.