Банк проанализировал данные расходов российских и иностранных гостей за все время проведения мирового футбольного первенства. Всего на стадионах было установлено 154 банкомата. Общий оборот средств через банкоматы составил более 150 млн. Огромным спросом пользовались 4 юбилейных банкомата, установленных на стадионах в Лужники и в Санкт-Петербурге: в них было выдано более 36 тыс юбилейных 100-рублевых купюр. Доля оборотов по иностранным картам на стадионах составила 31%, в Международном вещательном центре в Крокус Сити - 83%.



Поскольку на стадионах принимали к оплате только карты платежной системы Visa (глобальный партнер FIFA), сотрудники «Команды А», которая представляла Альфа-Банк, предлагали всем, у кого не было карт данной платежной системы, получить бесплатно неименные предоплаченные карты с эксклюзивным дизайном Трофея. На них можно было сразу перевести деньги со своих карт через банкомат или планшет. Также гости могли приобрести браслеты с эксклюзивной символикой турнира и кольца для бесконтактной оплаты. Всего за месяц с 14 июня по 15 июля сотрудниками Альфа-Банка было выдано более 40 000 предоплаченных карт, браслетов и колец. Болельщики пополнили их 51 000 раз на сумму более 153 млн рублей. Общее количество транзакций по ним составило 201 600 на сумму 117 млн рублей. Из них на стадионах было потрачено 66,5 млн: чаще всего на стадионах болельщики приобретали сувенирную продукцию - 40,5 млн, на втором месте по количеству транзакций еда и напитки - 26 млн. Вне стадионов количество транзакций по предоплаченным картам, браслетам и кольцам составило 131 000 раз на сумму - 76,5 млн.



Больше всего банкоматы на стадионах были востребованы у болельщиков из США - 18%, на втором месте – Мексика - 10%, на третьем Великобритания - 9%, на четвертом - Австралия - 6%, и замыкает пятерку Франция - 4%.



Кроме того, в рамках проекта Альфа-Банком было реализовано более 21 тыс памятных и инвестиционных золотых и серебряных монет. Монеты можно приобрести и сейчас в отделениях Альфа-Банка.



За 2 года продуктами и сервисами Альфа-Банка в рамках поддержки Мундиаля воспользовалось более 140 тыс новых клиентов.