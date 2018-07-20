В рамках стартовавшего экспериментального курса HackerU отбирает людей на программу обучения «Специалист по Backend/Frontend разработке», созданную специально под актуальные вакансии Альфа-Банка — Java-разработчика и Frontend-разработчика. При успешном прохождении курса студенты получат работу в банке.

По словам директора по работе с корпоративными заказчиками HackerU Анны Ушаковой, уникальность данного проекта в том, что во время обучения претенденты на работу в Альфа-Банке будут общаться не со специалистами HR-отдела, а напрямую с будущими начальниками, формирующими команду профессионалов конкретно под себя. Отдельно стоит упомянуть преподавателей HackerU, у каждого из которых более восьми лет опыта в разработке.

Подобный формат партнерства школы и бизнеса впервые представлен в России. Благодаря ему работодатель получит в команду готового сотрудника с необходимым набором практических навыков.

«У соискателей есть возможность получить знания именно в том объеме, который нужен для устройства на работу мечты. Иногда соискателям просто не хватает необходимых навыков, а компания не готова обучать и продолжает искать более опытного специалиста. В этом проекте мы даем необходимые знания именно для работы в Альфа-Банке. Этот курс выгоден и соискателю, и работодателю — первый получает знания и высокий шанс трудоустройства, второй — специалиста, полностью готового к работе в команде. Это делает наш курс уникальным. Такой проект на российском рынке образовательных услуг запускается впервые. Мы верим, что студентам будет интересно у нас учиться, а работодатель получит именно тех специалистов, которых ему не хватает», — добавила Анна Ушакова.

«Мы всегда рады видеть в команде Альфа-Банка молодых и талантливых ребят! С оптимизмом смотрим на сотрудничество с HackerU и надеемся, что наш первый совместный курс будет успешным», - прокомментировал Павел Дерендяев, руководитель центра компетенций Java Департамента цифровых решений Альфа-Банка

Курс ориентирован на кандидатов с минимальными знаниями программирования, в том числе для студентов старших курсов технических вузов.

К кандидатам есть ряд требований — они подробно перечислены на сайте курса.

Программа курса HackerU предназначена для углубленного изучения программирования с акцентом на инструменты, используемые в «Альфа Банке»: NodeJS, React, Kotlin. Курс по направлениям Backend и Frontend продлится 2,5 месяца. Его слушателями станут более 40 человек, прошедших обязательный предварительный отбор. Продвинутых студентов после Backend модуля ждет дополнительный курс по мобильной разработке под Android.