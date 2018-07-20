По условиям акции клиентам предоставляется возможность проведения конверсионных операций в сервисе «Онлайн Конверсия» по курсам, максимально приближенным к биржевым. За открытие валютного счета не взимается комиссия, обслуживание в первый месяц по пакету «Валютный» – бесплатное.

Сервис «Онлайн Конверсия»* позволяет предпринимателям самостоятельно в режиме реального времени следить за динамикой курсов иностранных валют и осуществлять конверсионные операции по самому выгодному курсу.

Среди преимуществ сервиса – максимально упрощенная форма заявки и подпись одним уполномоченным лицом. Курсы валют в сервисе привязаны к ММВБ, предоставляется возможность следить за динамикой курсов. Заявка исполняется банком в течение нескольких минут.

Валютные пары для конверсии: USD/RUB, EUR/RUB, USD/EUR, GBP/RUB, CHF/RUB, CNY/RUB.