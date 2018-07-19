Замороженные в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) накопления граждан могут стать первым взносом при вступлении в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), пишут «Известия» . Такое предложение участникам профессионального сообщества сделал директор департамента стратегического развития финансового рынка Центробанка Владимир Таможников. Он отметил, что тогда эти деньги перейдут в собственность граждан и будут наследоваться.

«У нас все-таки предложение, чтобы если мы уже уходили из старой системы пенсионных накоплений… Просто уже признали как факт, что система пять лет заморожена и размораживать ее в принципе никто не планирует. И вот те деньги, которые накопились в частном ОПС (обязательном пенсионном страховании) на счетах граждан, чтобы они стали первым взносом в новую систему», — заявил Таможников.



Сама концепция ИПК позволит населению накопить 8 трлн рублей к 2029 году, если к ней присоединятся 100% работающих граждан, говорится в презентации ЦБ. В НПФ и Пенсионном фонде (ПФР) к тому времени будет накоплено еще 3,6 трлн рублей, включая на данный момент замороженные средства. В презентации Банка России отмечается, что расчеты ЦБ сделаны в ценах 2018 года (без учета возможного повышения пенсионного возраста).



Сейчас Минфин дорабатывает законопроект об ИПК: появится новая схема привлечения населения к концепции, сообщили изданию в пресс-службе министерства. Она позволит объединить включение гражданина и передачу средств обязательного пенсионного страхования (ОПС) в ИПК, добавили в Минфине, косвенно подтвердив слова Таможникова. Для накоплений «молчунов» (граждан, которые не копят на пенсию) обсуждается идея создать окологосударственный НПФ.



Концепция ИПК разрабатывалась Минфином и ЦБ. Она была впервые представлена в 2016 году как замена накопительным пенсиям, которые приостановлены с 2014 года. Эти средства хранятся в НПФ или у государственной управляющей компании ВЭБа. Участие в ИПК будет добровольным. Изначально система строилась на принципе автоподписки, но против этого выступал социальный блок правительства. Затем был предложен принцип авторегистрации (по заявлению гражданина). Отчисления на индивидуальный пенсионный счет будет делать работодатель. В базовой опции они будут расти от 0% до 6% по 1% в год. По заявлению гражданин может установить ставку взноса на любом уровне. Льгота предусматривает уменьшение суммы, с которой взимается подоходный налог, на величину отчислений на ИПК. Например, если человек переводит на пенсию 6% от зарплаты в 10 тыс. рублей (то есть 600 рублей), то НДФЛ по ставке 13% будет взиматься не с 10 тыс. рублей, а с 9,4 тыс. рублей. Участие в ИПК можно приостановить в любой момент: максимальный срок каникул составит пять лет, их можно будет брать неограниченное количество раз.