С понедельника, 16 июля, трейдеры стали использовать биткоин на 143% чаще, объем торгов за четыре дня увеличился на 4 млрд долларов, при том что изначально он составлял около 2,8 млрд долларов.

18 июля объем торгов криптовалюты биткоин составил 6,8 млрд долларов, в последний раз он был таким же высоким 15 мая текущего года. С тех пор этот показатель едва превышал 5 млрд долларов, зачастую монета отставала от токена Tether, который используется на многих биржах в качестве альтернативы доллару США, сообщает РБК .

Таким образом, по мнению экспертов, это может говорить о начале роста криптовалюты в долгосрочной перспективе.