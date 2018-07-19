Для отправки денежного перевода в Италию вы можете воспользоваться сайтом online.unistream.ru или скачать мобильное приложение Юнистрим Денежные переводы в магазинах App store и Play Маркет .

Тариф на отправку денежных переводов в Италию составляет 200 рублей независимо от суммы перевода. Минимальная сумма к отправке – 5 евро, максимальная - 999 евро. Валюта выдачи переводов ЮНИСТРИМ в Италии – евро.

АО КБ «ЮНИСТРИМ» - оператор и расчетный центр одноименной платежной системы, которая занимает лидирующие позиции на рынке денежных переводов в России и СНГ. Сегодня помимо традиционного бизнеса денежных переводов ЮНИСТРИМ предлагает своим клиентам широкий ряд удобных и надежных платежных сервисов, призванных удовлетворить ежедневные нужды клиентов, как физических, так и юридических лиц.

Международная платежная система денежных переводов «ЮНИСТРИМ» работает в 200 странах мира, через более чем 280 тыс. сервисных пунктов, включая терминалы самообслуживания. Партнерами Системы являются более 400 финансовых институтов по всему миру. «ЮНИСТРИМ» имеет статус национально значимой платежной системы (присвоен 25.02.2015 Банком России).