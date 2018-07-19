Страховая компания ВСК раскрыла страховое мошенничество с угоном автомобиля стоимостью 5,7 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Воронежская семья, поддавшись на уговоры малознакомого человека, пообещавшего провернуть аферу без риска для них, выступила в качестве исполнителя мошенничества за вознаграждение. Семья получила в лизинг внедорожник премиум-класса Lexus за 5,7 млн рублей и застраховала в ВСК. Через пять дней один из членов семьи прибыл на этом автомобиле Москву и оставил его на парковке аэропорта Домодедова, а сам для создания алиби улетел на отдых, передав ключи и документы на машину другому члену семьи.

«В это время сообщники вывезли автомобиль за пределы страны — через Беларусь в Литву, откуда морем он был доставлен в порт города Гданьска. Следы машины затерялись в Европе. По возвращении сын получил от перегонщика документы на машину и обратился в офис ВСК в Московской области с заявлением о хищении автомобиля», — поясняет страховщик.

Сотрудники центра противодействия мошенничеству компании установили путь следования автомобиля и личность перегонщика, занимавшегося доставкой машин покупателям из Европы. Он был задержан сотрудниками полиции.

Действия группы были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере в отношении лизинговой компании и покушение на страховое мошенничество в том же размере в отношении ВСК. Вина воронежской семьи полностью доказана. Ущерб страховщика в 5,7 млн рублей предотвращен. Учитывая раскаяние подсудимых, Домодедовский городской суд назначил им наказания от полутора до двух лет лишения свободы в колонии общего режима.