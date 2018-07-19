Вахитовский районный суд Казани вынес приговор по уголовному делу в отношении председателя кредитного потребительского кооператива «Золотой капитал» Максима Лаврухина. Он признан виновным в мошенничестве на 19 млн рублей.

Согласно имеющимся данным, в 2013—2015 гг. подсудимый заключал с гражданами договоры о передаче личных сбережений в качестве вкладов, сообщает TatCenter . При этом он сообщал им ложные сведения о том, что на полученные средства КПК закупает ювелирные изделия. Таким образом, все вклады якобы были обеспечены золотом. Часть привлеченных средств злоумышленник похитил, не выполнив обязательства перед вкладчиками.

Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет колонии общего режима.