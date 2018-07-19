Россиянам для защиты персональных данных и денежных средств от мошенников следует устанавливать надежные пароли на свои электронные устройства, избегать незнакомых приложений и ссылок, регулярно обновлять программное обеспечение и не забывать об антивирусной защите гаджетов, рекомендуют специалисты Сбербанка .

Эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев ранее обнаружил, что через поисковик «Яндекса» можно найти персональные данные россиян, включая копии паспортов и банковских платежей. По его словам, стали доступны личные данные клиентов Сбербанка и ВТБ.

В Сбербанке по итогам проверки сообщили, что утечки персональных данных клиентов не было. ВТБ установил, что утечка произошла по вине третьей стороны, но относящейся к банковской тайне информации там не было. В «Яндексе» же пояснили, что компания находит в Интернете те веб-страницы, которые не запрещены специальным файлом robots.txt, то есть компания индексирует всю открытую часть Интернета.

В первую очередь для защиты персональных цифровых устройств специалисты Сбербанка рекомендуют установить надежный пароль на все устройства, чтобы посторонние не могли заходить в приложения и видеть личную информацию. Также стоит обязательно устанавливать антивирусную программу и регулярно обновлять программное обеспечение.

Владельцам гаджетов не стоит скачивать незнакомые приложения, даже если они размещены в официальных магазинах. Кроме того, всегда стоит проверять список запрашиваемых приложением разрешений, таких как покупки из приложений, доступ к списку контактов и так далее.

Также в банке советуют не совершать покупки и не передавать личные данные через общедоступные сети Wi-Fi, поскольку их могут использовать для сбора данных, в том числе паролей.