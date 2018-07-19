Азиатско-Тихоокеанский Банк, который с апреля этого года находится на санации, уменьшил свой уставный капитал с почти 577,4 млн рублей до одного рубля. Изменение уставного капитала кредитной организации зафиксировано в ЕГРЮЛ 18 июля. На сайте ЦБ изменения пока не отражены.

Напомним, Банк России 26 апреля этого года утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства АТБ, возложив функции временной администрации банка на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился. Регулятор пояснял, что решение о санации банка было принято из-за его социальной значимости для Дальнего Востока и Сибири.

Информагентство РБК вслед за этим написало, что ЦБ «визуально обнаружил» в банке продажу векселей одной из организаций, связанных с акционером Андреем Вдовиным; образовалась «классическая финансовая пирамида» .

В конце мая зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что санируемый Азиатско-Тихоокеанский Банк может быть продан на конкурсной основе до конца 2018 года. До этого в ходе Петербургского международного экономического форума он отмечал, что на докапитализацию АТБ не потребуется значительных затрат, в ближайшее время эта процедура будет проведена и банк предложат частным инвесторам .

В апреле Тверской районный суд Москвы заочно арестовал совладельца Азиатско-Тихоокеанского Банка Андрея Вдовина по уголовному делу о хищении около 13 млн долларов. Банкир обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Мотивируя ходатайство об аресте Вдовина, представитель следствия заявил, что обвиняемый в настоящий момент объявлен в федеральный и международный розыск.



В июле этого года Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств вкладчиков АТБ.