Банк намерен участвовать в реализации проектов экономической, инвестиционной и социальной политики в регионе.

УБРиР предоставляет услуги жителям Озерского городского округа уже более 10 лет. Банк активно участвует в различных городских мероприятиях, занимается благотворительной деятельностью.

В рамках подписанного соглашения УБРиР продолжит внедрять в регионе современные банковские технологии и инфраструктуру, которые позволят клиентам удобно управлять своими финансами, в том числе в дистанционных каналах обслуживания. Сегодня на карты банка получают зарплату почти 7 тысяч человек из более, чем 100 предприятий, где реализован зарплатный проект с УБРиР. В регионе действует 4 отделения, и функционируют 34 банкомата.

Денис Анатольевич Бабушкин, управляющий директор центра развития продаж розничного бизнеса УБРиР:

«В Озерском городском округе банк работает уже достаточно давно, и мы рассчитываем, что соглашение о сотрудничестве позволит нам успешно реализовывать общие проекты по повышению доступности инновационных банковских сервисов для бизнеса и населения, развитию экономической инфраструктуры города в целом, а также по повышению финансовой грамотности».

Евгений Юрьевич Щербаков, глава Озерского городского округа:

«Мы приветствуем социальное партнерство с банком УБРиР, ведь оно означает поступательное экономическое развитие муниципалитета и долгосрочные совместные планы по развитию Озерска. От такого сотрудничества неизменно выигрывают город и его жители, а также предприятия».