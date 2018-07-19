Три четверти российских граждан на сегодняшний день знают о существовании системы страхования вкладов и не боятся нести деньги в негосударственные банки. Об этом заявил на расширенном заседании президиума совета Ассоциации банков России первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Мы проводили года два назад анализ, как наши граждане воспринимают и понимают систему страхования вкладов, и получили достаточно интересные цифры — менее половины наших граждан слышали о системе страхования вкладов. С тех пор прошло много времени, мы уделяем большое внимание финансовой грамотности и на сегодняшний день можем с уверенностью сказать, что три четверти знают, как это работает, и не стесняются нести деньги в негосударственные банки», — рассказал он в ходе выступления.