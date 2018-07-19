С вечера вторника 17 июля криптовалюта Stellar резко выросла в цене и заняла шесто место среди криптовалют по объему капитализации, сообщает Coinlife .

По мнению экспертов, это произошло из-за того, что, во-первых, вчера стало известно, что IT-гигант IBM совместно с компанией Tech Stronghold выпустит стейблкоин Stronghold USD и воспользуется для этого блокчейн-платформой Stellar.

Во-вторых, Stellar Foundation получила сертификат о соответствии блокчейна Stellar законам шариата. Как объявил фонд Stellar Development Foundation, Бюро проверки шариатского права (SRB), которое впервые выдала соответствующий сертификат криптовалютному протоколу, сертифицировало Stellar как криптовалюту, подходящую для проведения денежных переводов и актуализации активов.

Получение такого сертификата позволит Stellar наладить партнерские отношения с исламскими финансовыми институтами на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.