Правительство разрабатывает санкции в отношении Украины, которые затем утвердит Владимир Путин. Под ограничения должны попасть несколько сотен физических и юридических лиц, в том числе крупные бизнесмены и киевские чиновники. Среди мер воздействия — блокировка их активов в РФ и запрет на вывод капитала, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве.

За составление списка юрлиц отвечают Минэкономики, Минпромторг и Минфин (координирует работу первый вице-премьер Антон Силуанов). К 1 августа эти ведомства должны представить «предложения по импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера».

Введение санкций против Украины произойдет в соответствии с указом, который президент России Владимир Путин подписал 4 июня. Согласно ему, «меры воздействия» вводятся правительством по решению президента в отношении иностранных государств и их организаций, должностных лиц, граждан. Закон установил не очень большой перечень возможных ограничений. К ним отнесены, например, прекращение или приостановление сотрудничества российских компаний с «недружественными» иностранными государствами и организациями в различных отраслях, а также «запрет или ограничение» на ввоз продукции и сырья, странами происхождения которых являются иностранные государства. Аналогичный запрет может быть установлен на вывоз сырья из РФ организациями, «находящимися под юрисдикцией недружественных иностранных государств». В законе есть оговорка, что в соответствии с решением президента могут вводиться и «иные меры» воздействия.

Источник газеты в руководстве одного из ведомств утверждает, что действия РФ — «зеркальный ответ» на аналогичные шаги со стороны Украины. На сегодняшний день в санкционных списках Украины находятся 1 748 физических лиц и 756 юридических лиц. В украинские черные списки входят не только россияне и российские компании, но и иностранные физические и юридические лица, так или иначе причастные к действиям, которые Киев считает противозаконными (например, европейские политики, посетившие Крым после марта 2014 года). Всем им запрещен въезд на Украину, а их украинские активы (если таковые имеются) подлежат конфискации. Большинство санкций введено сроком на три года.

Впрочем, воздействие санкций против Украины на их фигурантов может оказаться символическим, отмечает издание. Так, например, по данным газеты, санкции могут коснуться производителей удобрений, но импорт этой продукции в РФ ничтожен, а российские поставки на Украину Киев и так успешно блокирует своими санкциями.