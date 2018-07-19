Крупнейшими киберугрозами для россиян являются вредоносное программное обеспечение на смартфонах и социальная инженерия, на которую приходится около 80% фиксируемых в Сбербанке попыток мошенничества, рассказали РИА Новости специалисты крупнейшего российского банка.

«Киберпреступность в первую очередь ассоциируют с хакерами и взломом IT-систем. Но на самом деле взламывают чаще не машину, а человека. Около 80% попыток мошенничества, которые фиксируются в Сбербанке, приходится на так называемую социальную инженерию», — указали в банке.

Отдельно специалисты Сбербанка отметили угрозу вирусного заражения мобильных телефонов. «Вредоносное ПО на смартфонах, по нашей статистике, — это вторая по масштабу киберугроза после социальной инженерии. Особенно это касается наиболее популярной платформы — Android. Заражение телефона вредоносной программой может произойти при переходе по ссылке в сообщении, при открытии фотографии и просто при серфинге в Интернете», — сообщили они.

Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в мае в интервью РИА Новости заявил, что Сбербанк с начала 2018 года спас от киберпреступников 13,8 млрд рублей средств на счетах клиентов. А в прошлом году банк предотвратил все, а именно более 300 тыс. попыток хакеров украсть в общей сложности более 20 млрд рублей со счетов клиентов.

Объем несанкционированных операций по переводу средств в российских банках в 2017 году сократился, по данным ЦБ, на 15% до 2,53 млрд рублей. Но регулятор ожидает, что в этом году произойдет всплеск активности мошенников, использующих социальную инженерию для хищения средств и незаконного получения личных данных россиян.