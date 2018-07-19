Оказывать услугу по банковскому сопровождению работы девелоперов могут игроки с рейтингом «ВВВ-», заявил замминистра строительства Никита Стасишин на заседании Президиума совета Ассоциации банков России. По его словам, смягчение требований необходимо, чтобы не останавливать стройку и не увеличивать затраты застройщиков.

По новому федеральному закону, с 1 июля этого года банковское сопровождение девелоперов могут осуществлять кредитные организации с рейтингом не ниже «А-». Таких сейчас 55 на российском рынке.

Предложение Минстроя уже обсуждалось с надзорным блоком ЦБ и Минфином.

Замминистра финансов Алексей Моисеев поддержал инициативу, но с оговоркой. «А-» — это рейтинг, который действительно тяжело или почти невозможно получить небольшим банка . Но ниже чем «ВВВ-» мы опускаться не готовы. Уйти ниже умеренного риска мы не можем», — подчеркнул Орешкин.