Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело по новой методологии кредитный рейтинг банка «Центрокредит» на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Изменение рейтинга связано прежде всего с изменением методологических подходов агентства к оценке диверсификации бизнеса по сегментам кредитного рынка и рыночных позиций. Рейтинг обусловлен узкой специализацией и низкой оценкой конкурентных позиций, адекватными оценками качества активов и ликвидной позиции, очень высоким запасом капитала и хорошими показателями рентабельности, а также удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления», — говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики, низкая оценка рыночных позиций отражает узкую специализацию банка и слабые конкурентные позиции на федеральном банковском рынке.

Достаточность капитала и способность его генерации оцениваются агентством высоко. Качество активов с учетом их структуры оценивается как адекватное. Отмечаются адекватная ликвидная позиция банка и существенный буфер ликвидности.

Качество корпоративного управления и внутренней инфраструктуры оценивается агентством как удовлетворительное. Уровень корпоративного управления находится на уровне с сопоставимыми по размерам и профилю бизнеса банками.