Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий резидентов РФ от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с курсовой разницы при покупке ценных бумаг России, номинированных в долларах и евро (евробонды). Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Законопроект был принят Госдумой 10 июля и одобрен Советом Федерации 13 июля.

Поправками, которые вносятся в Налоговый кодекс, предусматривается порядок определения налоговой базы по НДФЛ при получении физическими лицами доходов по таким облигациям при их погашении, нивелирующий изменение курса рубля к иностранным валютам за время, которое прошло от их приобретения резидентом до реализации.

Закон должен вступить в силу через месяц со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ.