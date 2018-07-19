Санация банка «ФК Открытие» больше не потребует дополнительных вливаний, заявил журналистам первый зампред ЦБ Василий Поздышев.

«Те решения, которые были приняты, это второй этап докапитализации, который изначально был предусмотрен в декабре. Тогда разбили докапитализацию этой группы на две части. Технически, деньги не все еще выданы, но других уже не предполагается», — отметил Поздышев.

В декабре прошлого года ЦБ выделил на докапитализацию «Открытия» рекордные 456,2 млрд рублей. В июне регулятор внес изменения в план оздоровления, направив в капитал проблемного банка еще 8,9 млрд. Свыше 100 млрд также получили организации, входящие в санируемую группу — НПФ электроэнергетики, НПФ «РГС» и «ЛУКОЙЛ-Гарант», а также банку «Траст».