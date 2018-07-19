В декабре прошлого года ЦБ выделил на докапитализацию «Открытия» рекордные 456,2 млрд рублей.
Санация банка «ФК Открытие» больше не потребует дополнительных вливаний, заявил журналистам первый зампред ЦБ Василий Поздышев.
«Те решения, которые были приняты, это второй этап докапитализации, который изначально был предусмотрен в декабре. Тогда разбили докапитализацию этой группы на две части. Технически, деньги не все еще выданы, но других уже не предполагается», — отметил Поздышев.
В декабре прошлого года ЦБ выделил на докапитализацию «Открытия» рекордные 456,2 млрд рублей. В июне регулятор внес изменения в план оздоровления, направив в капитал проблемного банка еще 8,9 млрд. Свыше 100 млрд также получили организации, входящие в санируемую группу — НПФ электроэнергетики, НПФ «РГС» и «ЛУКОЙЛ-Гарант», а также банку «Траст».
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