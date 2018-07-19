Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал объявленного недавно в международный розыск депутата муниципального округа Филевский Парк Артура Оганова. В 2012 году экс-депутат взял в Альфа-Банке 40 млн долларов якобы для пополнения оборотных средств своей компании, но кредит не погасил, а полученные деньги выдал себе как физическому лицу по договорам займа, после чего скрылся, пишет «Коммерсант».

Оганову заочно предъявлено обвинение по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство, причинившее крупный ущерб). Поскольку установить точное местонахождение муниципального депутата следствию не удалось, обвиняемый был объявлен в розыск, а затем Бабушкинский суд столицы его заочно арестовал.

Как выяснилось во время расследования, обвиняемый являлся бенефициаром ООО «Акварель», основным активом которого были два торговых центра на западе Москвы: ТЦ «Фили», расположенный на улице Барклая, 10, а также ТЦ «Филевский» (Большая Филевская, 3). Кроме того, Оганов с 1 декабря 2010 года являлся собственником ООО «Акварель» и «единоличным исполнительным органом» компании, основным видом деятельности которой была сдача в аренду помещений в упомянутых ТЦ.

Как говорится в материалах расследования, 11 декабря 2012 года Альфа-Банк и «Акварель» подписали договор об открытии компании кредитной линии на сумму 33 млн долларов, рассчитанной до 4 декабря 2019 года. Предполагалось, что деньги заемщик направит на рефинансирование взятых ранее кредитов в других банках, а также на пополнение оборотных средств компании. Однако уже неделю спустя банк и «Акварель» подписали одно допсоглашение, а 2 сентября 2013 года — и другое. Согласно им, кредитная линия была увеличена уже до 40 млн долларов, которые и были перечислены на валютный счет заемщика, открытый в Альфа-Банке. Согласно подписанным документам, 15,1 млн долларов из этой суммы должны были пойти на пополнение оборотных средств, а остальные деньги — на закрытие долговых обязательств компании.

Однако, по версии следствия, Оганов разработал и запустил в действие мошенническую схему. Начиная с 11 декабря 2012 года, «достоверно владея информацией о финансовом состоянии» своей компании, Оганов начал выводить кредитные средства из нее, используя фиктивные договоры займа. Всего на личный счет бизнесмена, по материалам расследования, перекочевало 276,7 млн рублей. Одновременно с этим «Акварель» начала перечислять средства ООО «Арт-стайл», которое следствие считает однодневкой. Этой фирме по договорам, которые следствие считает фиктивными, было переведено более 229 млн рублей.

В 2017 году была начата процедура банкротства «Акварели», и 18 декабря Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом.

Тем временем представители Альфа-Банка обратились с заявлением в МВД, намереваясь добиваться возврата своих средств. Результатом стали заочный арест и объявление в розыск филевского депутата.