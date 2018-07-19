В России в январе — июне 2018 года было выдано 7,08 млн кредитов на покупку потребительских товаров ( потребительских кредитов ). Это на 1,8% меньше показателя за аналогичный период 2017 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй со ссылкой на данные, поступившие от сотрудничающих с ним кредиторов.

Вместе с тем объем выданных потребительских кредитов продолжает расти. Так, за шесть месяцев 2018 года было выдано потребительских кредитов на 1,25 трлн рублей, что на 25,3% больше, чем в первом полугодии 2017-го.

В январе — июне 2018 года самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ были зафиксировано в Москве (289,7 тыс. кредитов), Краснодарском крае (281,3 тыс.), Московской области (262,5 тыс.), Башкирии (258,4 тыс.) и Свердловской области (236,9 тыс. кредитов), наименьшее — в Чукотском (1,6 тыс.) и Ненецком (2,6 тыс.) автономных округах, Ингушетии (5,8 тыс.), Магаданской области (9,5 тыс.) и Еврейской автономной области (9,8 тыс. кредитов).

В то же время региональная динамика выдачи потребительских кредитов отличается разнонаправленностью. Так, самое серьезное сокращение выдачи потребительских кредитов в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продемонстрировали Костромская область (минус 27,3%), Карелия (минус 23,4%), а также Ленинградская (минус 22,8%) и Белгородская (минус 22,1%) области. В то же время в половине регионов был отмечен рост выдачи потребительских кредитов, в том числе в Калмыкии (плюс 27,2%), Чукотском АО (плюс 19,7%), Сахалинской области (плюс 19,4%) и Ямало-Ненецком АО (плюс 17,1%). В Москве количество выданных потребительских кредитов в первом полугодии 2018 года увеличилось на 7,2%, а в Санкт-Петербурге, наоборот, снизилось на 20,9%.

«В последнее время рост в сегменте необеспеченного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их суммы, — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Банки увеличивают размеры предоставляемых кредитов, прежде всего для заемщиков с хорошей кредитной историей и высоким уровнем доходов… В свою очередь и сами «качественные» заемщики после некоторого перерыва постепенно от «сберегательных» настроений переходят к тактике более активного «потребления».



По состоянию на 1 июня 2018 года НБКИ консолидирует информацию о кредитах более чем 88 млн заемщиков, поступающую более чем от 4,1 тыс. кредиторов.

