Вооруженный мужчина забрал из офиса Бинбанка на Ленинградском проспекте в Москве почти 12 млн рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне вечером , около 21:00.

«В помещение банка зашел мужчина в мотошлеме. Он угрожал сотрудникам пистолетом и потребовал открыть денежное хранилище. Из хранилища, по предварительным данным, он похитил 4,5 миллиона рублей, 79 тысяч долларов и 32 тысячи евро», — пояснил источник.

В среду в пресс-службе банка сообщали, что «на офис на Ленинградском проспекте было совершено вооруженное нападение, в результате которого двое преступников в масках похитили из кассы денежные средства». Никто не пострадал, служба безопасности кредитной организации совместно с полицией выясняет все детали происшествия, добавили в банке.

Преступника разыскивают, возбуждено дело о разбое в особо крупном размере.

Накануне в столице произошло еще одно ограбление. Пятеро неизвестных с огнестрельным оружием похитили 10 млн рублей из микрозаймовой организации , после чего скрылись. Был объявлен план «Перехват».