МСП Банк разработал новый кредитный продукт «Серебряный бизнес», предназначенный для российских предпринимателей в возрасте от 45 до 65 лет, начинающих собственный бизнес. Юрлица также могут получить этот кредит при условии, что руководителю принадлежит 50% и более долей в уставном капитале компании. Финансирование по фиксированной ставке 9,9% годовых в объеме от 1 до 10 млн рублей предоставляется на срок до 7 лет.

Как говорится в сообщении кредитной организации, одним из ключевых условий получения кредита является период с момента регистрации субъекта МСП – он должен составлять не более 12 месяцев. При этом необходимо наличие сертификата о прохождении специальных обучающих программ по предпринимательству по стандартам Корпорации МСП.

Также для получения кредита МСП Банк принимает в работу бизнес-планы, сформированные с помощью портала бизнес-навигатора МСП. Кредит выдается под любые цели, прописанные в бизнес-планах.

По словам председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова, это первый банковский продукт на российском рынке для данной категории заемщиков. Он войдет в постоянную линейку кредитных продуктов МСП Банка.