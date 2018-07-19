Пенсионерка заявила полиции, что положила настоящие 3 млн рублей в банковскую ячейку в центре Москвы, а после того как забрала их, обнаружила, что это купюры для розыгрыша, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

На купюрах для розыгрыша написано «Билет банка приколов» в том месте, где на настоящих деньгах написано «Билет Банка России».

«В полицию обратилась пенсионерка 1961 года рождения. Она сообщила, что 20 июня арендовала ячейку в банке в центре Москвы для хранения полученных от продажи квартиры трех миллионов рублей. По ее словам, два дня назад срок аренды истек, она забрала пакет с деньгами и увезла его на съемную квартиру в Подмосковье», — пояснил источник.

Уже в квартире она обнаружила, что вместо денег в пакете лежат билеты из «банка приколов". По данному факту проводится проверка. По словам источника, правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения банка.