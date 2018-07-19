Московский Кредитный банк запускает финансирование по факторингу без регресса ООО «Мобилиди» — официального дистрибьютора смартфонов торговой марки XIAOMI на территории России.

Как говорится в сообщении кредитной организации, факторинг без регресса расчитан на поставщиков, которые хотят избежать рисков неплатежа со стороны покупателя. Поставщик получает финансирование от банка в обмен на уступку денежного требования к покупателю в размере до 100 % от суммы уступки. Риск неисполнения обязательств покупателем полностью берет на себя банк.

По результатам 3 квартала 2017 года Xiaomi вошла в ТОП-3 компаний на рынке мобильных устройств в России.