Минфин считает «не очень правильным» наличие в собственности банка «Открытие» крупного пакета ВТБ, решение этого вопроса обсуждается на экспертном уровне, сказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Я признаю, что это неправильно, когда один коммерческий банк является владельцем крупного пакета другого коммерческого банка, и они являются конкурентами. Эту ситуацию надо пытаться решить, как решить — пока непонятно», — сказал он.

Обсуждаться может только вопрос выкупа или мены, добавил Моисеев: «Юридически передать [акции] нельзя. Мы не можем просто отнять у банка, который принадлежит одним акционерам, и передать другим <...> То есть закон об акционерных обществах прямо запрещает это. Это можно либо купить, либо на что-то поменять».

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что правительство рассматривает возможность передачи Внешэкономбанку акций ВТБ, которые сейчас принадлежат банку «ФК Открытие» (около 15%) для докапитализации госкорпорации.

Формального обсуждения нет, правительство не получало официальных предложений по этому поводу, заявил Моисеев в четверг. «Я бы не сказал, что правительство обсуждает, обсуждение идет на экспертном уровне, чтоб правительство начало обсуждать, надо, чтобы эксперты предложили какой-то вариант. А пока никакого варианта реализуемого не придумали, но работаем», — сказал он.