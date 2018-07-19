Минфин доработал концепцию налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых, 29 июня она была направлена в правительство. В ней отмечено, что новый сбор для этой категории граждан предлагается установить на уровне 2,5—4,5% от выручки в зависимости от того, кому оказывались услуги. Плюс еще 1,5% от дохода пойдут на страховые взносы, пишут «Известия» .



Согласно документу, 2,5% с выручки предлагается установить для тех граждан, которые оказывают услуги физическим лицам, а также при работе на основании патента. И 4,5% — для предоставляющих услуги юридическим лицам либо для сдающих имущество в аренду. Ранее ведомство предлагало узаконить сбор для самозанятых в 3% и 6% соответственно.

Предполагается, что налогоплательщиками станут физические лица, которые не имеют работников и получают доход не более 10 млн рублей за год.

Из концепции следует, что самозанятым придется делать отчисления в страховые фонды: на пенсию и медицину. В сумме этот платеж составит 1,5%, из которых 1,25% пойдут в Пенсионный фонд и 0,25% — в Фонд обязательного медицинского страхования. Налоги и взносы Минфин предлагает отчислять единым платежом ежемесячно с банковской карточки самозанятых граждан, которая будет привязана в личном кабинете в специальном мобильном приложении.

Покупателям услуг у таких работников ведомство предлагает дать право на налоговый вычет в 1,5% от уплаченного самозанятым НПД, но не более 10 тыс. в год. Налоговую мотивацию Минфин предлагает и самим работающим на себя гражданам. На этапе вхождения в режим им будет предоставляться вычет в 30 тыс. рублей. Его можно будет использовать на частичную уплату единого платежа, который пойдет на сбор и страховые взносы.

Хотя часть суммы трудящиеся на себя граждане оплатят самостоятельно — для возможности предоставления вычета покупателям. «Это будет мотивировать граждан для входа в режим и поспособствует более полной легализации самозанятых», — отмечено в документах ведомства.

На первом этапе — с начала 2019 года до 2020 года — Минфин предлагает запустить пилотный проект в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Калужской области. В ведомстве полагают, что разработка и финансирование нового режима потребует 2,5 млрд рублей на 2018—2021 годы. По данным Росстата, в РФ 13 млн человек, работающих на себя. А число легализованных самозанятых граждан составляет 936 человек, указано в документах Минфина.

Окончательного решения по ставкам еще нет, сейчас идет активная дискуссия о том, как должен выглядеть режим налогообложения самозанятых, уточнили изданию. Из бумаг Минфина, направленных в аппарат правительства, следует, что итоговый законопроект с новой системой сборов для этой категории граждан ведомство планирует внести в Кабмин уже в сентябре.