Дополнительные доходы федерального бюджета от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли за шесть лет составят не менее 1 трлн рублей. Такую оценку в беседе с журналистами дал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

«По моим подсчетам, один триллион рублей — это гарантированно, а все, что свыше, это должны еще подтвердить [расчеты]», — сказал он, комментируя прежние оценки правительства о том, что допдоходы от реализации маневра могут составить 1,3—1,6 трлн рублей. Он пояснил, что такой расчет справедлив при цене нефти в 40 долларов за баррель, так как именно такая цена заложена в базовом сценарии бюджета.

По словам замминистра энергетики Павла Сорокина оценка в 1,3—1,6 трлн рублей «считалась в условиях 60 долларов [за баррель] и 58,5 [рубля за доллар] курс». В конце июня ее приводил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Сазанов пояснил, что введение обратного акциза на нефть — механизм, позволяющий снизить нагрузку на нефтепереработчиков, не скажется сильно на поступлениях в бюджет, так как он зависит от цены нефти и «при цене в 60 долларов этот демпфер практически не работает».

Сазанов также убежден, что отрицательный акциз при росте цен на нефть позволит избежать резких скачков цен на бензин и «обязательно будет ретранслирован в розничные цены на топливо». «Когда вы договариваетесь с небольшой группой лиц (нефтекомпании. — Прим. ред.), что это будет ретранслировано, то все понимают правила игры, и это формирует ожидания. <...> Демпфирующая компонента, которую мы ввели в отрицательный акциз на нефть, это по сути управление ожиданиями. То есть это та маржа НПЗ, которую они могут заработать, и исходя из этого могут определять свою ценовую политику", — объяснял он.