Объем международных резервов РФ по состоянию на 13 июля составил 460,3 млрд долларов против 459,6 млрд на 6 июля. Такие данные приводятся на сайте Банка России в четверг.

Как уточняется в сообщении регулятора, резервы увеличились за неделю на 0,7 млрд долларов, или на 0,2%, в результате приобретения валюты в рамках бюджетного правила.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, за 2017 год российские резервы увеличились примерно на 55 млрд долларов.