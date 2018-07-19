ВВП России увеличился в июне на 1,1% в годовом выражении после роста на 2,2% в мае и апреле. Такая оценка Минэкономразвития приводится в опубликованном в четверг обзоре «Картина деловой активности. Июль 2018 года».

Во II квартале темп роста экономики увеличился до 1,8% с учетом сильной статистики за апрель — май, при этом официальная оценка Росстата за I квартал составляет 1,3%.

«Положительный вклад в динамику ВВП в апреле — июне внесло промышленное производство (0,4 п. п.), услуги, связанные с профессиональной и научной деятельностью и операциями с недвижимым имуществом (0,4—0,5 п. п.), а также финансовая деятельность и чистые налоги (примерно по 0,2 п. п.). Ускорению роста по сравнению с I кварталом способствовало улучшение ситуации в транспортной отрасли и торговле, а также восстановление динамики строительного сектора», — говорится в материалах министерства.

По оценке МЭР, в целом за январь — июнь ВВП увеличился на 1,7% к аналогичному прошлогоднему периоду.

В обзоре также отмечается, что годовой рост оборота розничной торговли в июне ускорился до 3% с 2,4% месяцем ранее, «что было связано как с активизацией потребительского спроса, так и с дополнительным позитивным эффектом от проведения чемпионата мира по футболу».