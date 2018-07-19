Международная платежная система Mastercard может уже осенью начать тестировать selfie pay, технологию оплаты покупок с помощью моргания в видеокамеру любого мобильного устройства. Об этом журналистам сообщил вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстроразвивающихся европейских рынков Михаил Федосеев.

«Пилотировать данное решение надеемся в районе ноября этого года с кредитными организациями», — сказал Федосеев, отметив, что массовое внедрение технологии в России и в мире планируется на начало следующего года.

Федосеев рассказал, что данное решение может быть интегрировано в любое приложение, в котором человек может совершать покупки или иные финансовые операции.

«Человек заходит один раз в соответствующее приложение, оставляет селфи с морганием (это способ аутентификации), и потом каждый раз, когда он заходит и хочет что-то купить, появляется режим видеокамеры, где нужно просто моргнуть и тем самым подтвердить личность и затем совершить покупку», — отметил он.

Федосеев подчеркнул, что данное решение будет доступно для любого мобильного устройства с видеокамерой и может работать как в интернет-приложениях, так и в магазинах.

По словам топ-менеджера, согласно опросу компании, в Европе 94% респондентов готовы и хотят оплачивать покупки именно таким способом.