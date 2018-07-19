Покупателями санируемых Бинбанка, Промсвязьбанка и «ФК Открытие» могут выступить банки с государственным участием — Сбербанк и ВТБ. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Ассоциации «Россия» Георгий Лунтовский.

«Прежде всего необходимо провести успешную санацию и последующую приватизацию банков, находящихся под управлением ФКБС (Фонд консолидации банковского сектора. — Прим. ред.). Я также допускаю в последующем продолжение приватизации крупнейших банков с участием государства — Сбербанка и ВТБ. Но для этого необходимо выбрать подходящий момент», — сказал Лунтовский.

И пока Центробанк не продаст Бинбанк, Промсвязьбанк и «ФК Открытие», доля государства в банковском секторе будет увеличиваться, подчеркнул глава Ассоциации «Россия».

«Доля государства в банковском секторе выросла из-за санации трех крупных групп («ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка. — Прим. ред.). Такое соотношение будет сохраняться, и, возможно, доля государства будет увеличиваться до момента приватизации санируемых банков. По оценке АКРА, это самый высокий уровень из всех рыночных отраслей России», — прокомментировал Лунтовский ситуацию, когда почти 70% банковской системы занимают банки с госучастием.

В дальнейшем, полагает он, российский финансовый сектор сможет развиваться путем появления новых игроков.

Напомним, с августа 2017 года Центробанк объявил санацию банка «ФК Открытие», Бинбанка и финансируемого им Рост Банка, а также Промсвязьбанка. Сообщалось, что только на докапитализацию этих групп ЦБ и бюджет потратили более 750 млрд рублей.



Как сообщалось, Лунтовский возглавил банковскую ассоциацию в сентябре прошлого года. До этого он 18 лет проработал на руководящих позициях в Центробанке, последние годы занимал пост первого заместителя.