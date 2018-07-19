По данным отчета сер­виса Crypto Exchange Ranks, который извлекает данные с открытым исходным кодом из API обмена, сингапурская криптовалютная биржа биржа Bitforex обвиняется в предоставлении ложной информации относительно данных объема торгов. А Coinmarketcap называет соучастником этого мошенничества, сообщает Coinlife .

Криптобиржа занимает девятое место в рейтинге, а объем ее торгов составляет 254 млн долларов. За несколько недель объем торгов криптобиржи вырос в 100 раз.

Crypto Exchange Ranks отмечает, что поддельный объем торгов, сформированный несуществующими предложением и спросом, является ярким примером фальсификаций среди криптобирж. Мошенники предлагают трейдерам регистрироваться на площадке, которая может оказаться ненадежной, небезопасной и гораздо менее ликвидной, чем кажется.