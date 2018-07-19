Биржа криптовалют OKEx объявила о создании новой торговой платформы при поддержке MSX – финтех-подразделения Мальтийской фондовой биржи. Биржа будет функционировать под именем OKMSX и использовать опыт OKEx в обслуживании торгов цифровыми активами, а также знания Мальтийской биржи.

По словам члена мальтийского парламента Сильвио Шембри, Мальта открывает путь для листинга и торговли токенизированными ценными бумагами, сообщает Ttrcoin .

«Мы горды тем, что Мальтийская фондовая биржа заключила соглашение с таким лидером мировой торговли на блокчейне, как OKEx. Жду с нетерпением продуктивного сотрудничества в будущем», - подчеркнул он.