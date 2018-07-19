Конгрессмен, представитель Демократической партии Брэд Шерман призвал наложить тотальный запрет на покупку криптовалют в США. Он отметил, что криптовалюты могут не только обрести роль денег в будущем, но и использоваться для ухода от уплаты налогов, а также обхода американских санкций уже сейчас.

По словам бывшего директора Центра анализа данных фонда «Наследие» Норберта Мичела, «преступники действительно могут использовать биткоин, но они могут использовать самолеты, компьютеры и автомобили». Таким образом, не стоит криминализировать ни один из этих инструментов только потому, что им могут пользоваться преступники, сообщает Ttrcoin .

«Конечно, сложно представить, что криптовалюта заменит доллар США, пока Федеральный резерв будет относительно успешно справляться со своей функцией распорядителя национальной валюты. Именно по этой причине Конгрессу следует устранить барьеры, которые мешают людям пользоваться излюбленным средством расчетов», - добавил Мичел.

При этом старший научный сотрудник Корнеллского университета Эдвард Прасад заявил, что криптовалюты могут оказать положительное влияние на систему финансовых услуг, в частности на платежные системы. По его словам, криптовалюты могут «значительно упростить транзакции и снизить издержки», однако их преимущества в настоящее время ограничены.