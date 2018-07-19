Россияне стали меньше использовать банковскую карту для снятия наличных, и все чаще — использовать ее как платежный инструмент. Таковы данные исследования банка «Русский Стандарт».



Так, в первом полугодии 2018 года количество операций получения наличных в банкоматах финучреждения сократилось на 19,39% относительно аналогичного периода 2017-го, а общая сумма уменьшилась на 14,27% соответственно.

«Одновременно с этим растет количество клиентов, которые кладут деньги на карту через банкоматы. По данным банкоматной сети «Русского Стандарта», в первом полугодии 2018 года пользователи АТМ в четыре раза чаще вносят деньги на банковскую карту, чем снимают средства с нее, конечно, с учетом погашения задолженности по кредитным картам. Лидерами по количеству операций в банкоматной сети в первом полугодии 2018 года остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань», — отметили в банке.

По данным «Русского Стандарта», самыми популярными операциями в банкоматной сети кредитной организации (после пополнения карты и получения наличных) стали проверка остатка на счете, оплата услуг, запрос детальной выписки (истории операций по карте), смена пин-кода, а также перевод по номеру карты.

Самая популярная услуга — оплата мобильной телефона в банкомате со средним чеком 687,33 рубля. На втором месте — сервис платежей в банкоматах (оплата ЖКУ со средней суммой 2714,97 рубля).

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

