В рамках программы совершенствования и оптимизации пользовательских интерфейсов Системы 3CARD создан универсальный механизм по работе с внешними сервисами, формирующими подсказки пользователю при вводе информации.
В качестве пилотного проекта выбран сервис DaData.ru позволяющий формировать подсказки при вводе информации о клиенте.
В рамках проекта реализована возможность получения подсказок по ФИО, адресам, номерам телефонов и e-mail.
Проект успешно протестирован и введен в промышленную эксплуатацию.
Источник: ПСИТ-Сервис
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