В качестве пилотного проекта выбран сервис DaData.ru позволяющий формировать подсказки при вводе информации о клиенте.

В рамках проекта реализована возможность получения подсказок по ФИО, адресам, номерам телефонов и e-mail.

Проект успешно протестирован и введен в промышленную эксплуатацию.

Источник: ПСИТ-Сервис