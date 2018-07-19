Основной владелец Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире за всю историю наблюдений (с 1982 года). На 16 июля 2018 года его состояние достигло 150 млрд долларов — в 500 тыс. раз больше, чем бизнесмен изначально вложил в Amazon. Сайт был запущен 16 июля 1995 года.

Банки.ру решил ввести новую единицу измерения — безос, равную 150 млрд долларов. И посчитал, сколько стоят российские бюджеты, активы и бизнесмены в безосах.



