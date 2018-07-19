Выявленные Банком России 16 фальшивых банкнот номиналом 2000 рублей — низкокачественные подделки, распечатанные на принтере, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Гознака».

Ранее в четверг Банк России опубликовал статистические данные по фальшивым купюрам за второй квартал 2018 года. Всего регулятор обнаружил 9415 поддельных денежных знаков, 16 из них — подделки новых банкнот номиналом в 2000 рублей.

«Насколько нам известно, фальшивые банкноты 2000 рублей, учтенные Банком России в своем отчете, относятся к грубым подделкам, распечатанным на принтере. Сообщения об этих подделках уже ранее появлялись в прессе», — сказали в пресс-службе «Гознака».

Такие подделки рассчитаны в первую очередь на невнимательность и на незнание защитных признаков подлинности новых банкнот. «Для человека, интересовавшегося информацией о новых банкнотах 200 и 2000 рублей, не составит труда выявить подобного рода фальшивку», — добавили в «Гознаке».

Появления качественных подделок этих номиналов предприятие в ближайшее время не ожидает.

Самостоятельно проверить подлинность банкнот можно с помощью приложения Банка России для мобильных устройств, которое регулятор запустил накануне чемпионата мира по футболу. Оно содержит подробное описание особенностей защиты и визуальный облик каждой купюры.