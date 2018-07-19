Американские компании продолжают отчитываться о росте прибыли за II квартал, что позволяет американским фондовым индексам расти, несмотря на опасения ФРС США, изложенные в Бежевой книге. Есть опасения за влияние на экономику страны торговой войны и повышение цен на нефть.

Во всех 12 округах производители выразили обеспокоенность за торговые пошлины, и как следствие, некоторые испытывают перебои в поставках. Растут траты компаний на покупку сырья из-за высоких цен на нефть, газ, металлы.

Однако в июне деловая активность росла. Глава ФРС, выступая перед комитетом по финансам Палаты представителей в среду также подтвердил, что торговые пошлины отрицательно скажутся на экономике США. Тем не менее большее опасение вызывает низкая инфляция. На этих данных доллар укрепился к мировым валютам.

В свою очередь, рубль, ослабев в начале недели до 63 за доллар, до конца текущей недели продолжит торговаться на этом уровне. Вероятность ввода новых санкций против РФ увеличилась, когда вчера сенаторы-республиканцы заявили, что предложат к рассмотрению Конгресса новые санкции. Поэтому мы ожидаем усиления оттока иностранной ликвидности с российского рынка.