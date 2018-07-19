Цена биткоина может достичь отметки в 40 000 долларов за счет хайпа вокруг криптовалюты и увеличения количества площадок, позволяющих торговать ею. Такой прогноз озвучил глава хедж-фонда Avenue Capital Group, американский миллиардер и инвестор Марк Ласри.

По его словам, по мере того, как биткоин все больше входит в мейнстрим и становится доступен для торговли на большем количестве рынков, ставка на криптовалюты для меня становится более верной, сообщает РБК . При этом, инвесторы могут рассчитывать на рост своих капиталов в 5-10 раз, если они держат средства в биткоине в срок от трех до пяти лет.

В декабре Ласри сказал, что вкладывает в цифровые деньги собственные активы и сожалеет о том, что не купил первую криптовалюту, когда ее цена не превышала 300 долларов.