Два бывших трейдера из Deutsche Bank и Barclays были приговорены Лондонским судом к тюремному заключению за манипуляции процентной ставкой Euribor. Управление по серьезным мошенничествам (SFO) заявляет, что ставка фальсифицировалась в интересах трейдеров в период с января 2005 года по декабрь 2009 года.

Трейдер из Deutsche Bank 46-летний Кристиан Биттар был приговорен к пяти годам и четырем месяцам, признав себя виновным в махинациях до начала судебных слушаний. В настоящее время он находится под стражей.

Филипп Морюссеф, 50 лет, который работал в Barclays, был приговорен к восьми годам после того, как присяжные единогласно вынесли вердикт на прошлой неделе. Он не присутствовал в суде и сбежал во Францию после признания коллеги из Deutsche Bank. Адвокат Морюссефа заявил, что его клиент находится под защитой французского законодательства и намеревается направить свое дело в Европейский суд по правам человека.

Управление также настаивает на повторном рассмотрении дела трех других бывших трейдеров Barclays после того, как присяжные не смогли прийти к единогласному вердикту на прошлой неделе за 11 недель разбирательств.

Трейдер, 53-летний Ахим Крамер, который все еще работает в Deutsche Bank, был признан невиновным.