«ДОМ.РФ» подал в Арбитражный суд Москвы иск к «ФК Открытие» на сумму 35,5 млн рублей, следует из материалов суда.

Как пояснили RNS в пресс-службе «ДОМ.РФ», «претензии связаны с неисполнением договорных обязательств в рамках программы «ДОМ.РФ» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием».

Иск зарегистрирован 18 июля, дата рассмотрения пока не назначена.

В пресс-службе «ФК Открытие» на момент публикации материала не ответили на запрос RNS.