Бенефициар микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгений Бернштам выступил с предложением учредить фонд рефинансирования долгов заемщиков МФО. Для этого вновь зарегистрированная микрокредитная компания (МКК) будет выкупать на свой баланс права требования должников и новировать их в новый заем, пишет «Коммерсант».

Фонд будет использовать технологии «Домашних денег» и опираться на существующую статистику компании. Кто станет учредителем компании и каков будет ее капитал, не раскрывается. Однако в «Домашних деньгах» уверяют, что Бернштам не планирует становиться ее бенефициаром, хотя будет состоять в совете директоров.

Предполагается, что МФО будут передавать в фонд портфели должников для скоринга, из них фонд будет выбирать тех, кто имеет несколько займов, на данный момент не справляется с долговой нагрузкой и уже имеет просрочку, но способен расплатиться с долгами в случае облегчения условий по платежам. Покупать у первичных кредиторов долги планируется в зависимости от их качества за 5–10% суммы долга, причем в рассрочку. Самому заемщику будет сделан дисконт в размере 40–50% суммы долга, годовая ставка будет находиться на уровне 100–120%. Привлекать на первом этапе инвесторов не планируется.

Предполагается, что заемщик будет расплачиваться с фондом еженедельно, а тот в свою очередь будет выплачивать первичному кредитору ежемесячно в течение года. Даже если заемщик перестанет обслуживать свой долг, первичный кредитор будет продолжать получать ежемесячные платежи, уверяет директор по развитию бизнеса ООО «Домашние деньги» Максим Быковец. По его мнению, проект является перспективным и востребованным финансовым рынком.

«Вариант продажи портфеля коллекторским агентствам нерентабелен для компаний, выдающих займы, так как предложенная цена крайне низкая. По нашим оценкам, она не превышает 1–2%», — отмечает Быковец.

На текущий момент ведутся переговоры с крупнейшими МФО, ряд из которых готовят портфели для оценки в рамках пилотного проекта, добавляет господин Быковец. Запуск его запланирован на август.

Участники рынка отмечают, что идея интересная, но пока не выглядит как конечный продукт. Тем более что при такой бизнес-модели дефолт даже небольшого числа заемщиков повлечет за собой принцип домино, предостерегают эксперты.