Компания «Диасофт» готовит к выпуску новое решение линейки FLEXTERA для получения в автоматическом режиме информации о состоянии лицевого счета клиента в Пенсионном фонде России (ПФР).

Инструмент позволит банку быстрее принимать решение о выдаче кредита, что особенно актуально при большом потоке подобных заявок, а также повысит лояльность клиентов за счет предоставления удобного онлайн-сервиса.

До сих пор во многих банках существует практика: для рассмотрения заявки на выдачу кредита клиенты самостоятельно собирают документы из ПФР и других государственных органов – обратившись напрямую или через сайт Единого портала государственных услуг (ЕПГУ). IT-решения, предназначенные для автоматической работы банка с госорганами, несут множество выгод – как банкам, так и их клиентам.

«Диасофт» разработал решение FLEXTERA «Взаимодействие с ПФР. Получение выписки», которое интегрируется с внешним порталом ЕПГУ по форматам СМЭВ 3.0 и позволяет сотруднику банка на основании имеющейся информации о клиенте (СНИЛС, ФИО, дата рождения, паспортные данные и телефон), инициировать запрос на получение услуги «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». В дальнейшем банк имеет право хранить, производить поиск, просматривать и анализировать полученную информацию.

Важно отметить, что FLEXTERA «Взаимодействие с ПФР. Получение выписки» – универсальный компонент и легко встраивается в бизнес-процесс кредитного конвейера, расчета рисков по клиенту и позволяет быстрее принимать решения.

«Автоматическое получение данных о клиентах из госорганов – это необходимый сервис для большинства банков, он позволяет лучше узнать клиента и дополнить его портрет новой проверенной информацией, – говорит Алексей Ефимов, руководитель продукта «Взаимодействие с госорганами» компании «Диасофт». – Понимая потребности банков и получив от ПФР возможность доступа к выпискам по лицевым счетам клиентов, мы сразу разработали новое решение. Учитывая современные тенденции, в скором времени и другие госорганы перейдут на электронный формат предоставления выписок финансовым компаниям, и мы, конечно, позаботимся о появлении соответствующих продуктов в портфеле «Диасофт».

Решение FLEXTERA «Взаимодействие с ПФР. Получение выписки» будет доступно в нескольких вариантах поставки – как отдельный компонент или как система, которую можно интегрировать в существующий бизнес-процесс выдачи кредитов (например, на базе решения FLEXTERA «Кредитный конвейер»). Компания планирует представить версию продукта уже в конце июля.

Источник: Компания «Диасофт»