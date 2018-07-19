Временная администрация Банка ВВБ, потерявшего лицензию 9 апреля текущего года, в ходе обследования финансового состояния финучреждения выявила операции по выводу его активов «путем уступки прав требования по кредитным договорам юридическим лицам, имеющим сомнительную платежеспособность, с предоставлением в ряде случаев контрагентам кредитов для погашения возникших в результате указанных сделок обязательств». Совокупный объем данных операций составил более 2,4 млрд рублей, уточняется в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.

Также временная администрация в рамках реализации своих полномочий установила признаки совершения бывшим руководством и должностными лицами банка операций, направленных на вывод его активов посредством заключения сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Кроме того, руководство банка воспрепятствовало деятельности временной администрации путем уклонения от передачи кредитной документации на общую сумму более 1,2 млрд рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 6,5 млрд рублей при величине обязательств более 12,2 млрд.

Таким образом, «дыра» в балансе банка оценивается сейчас в 5,7 млрд рублей — это чуть больше прежней оценки .

Арбитражный суд Севастополя 16 мая принял решение о признании банка несостоятельным (банкротом) , напоминают в ЦБ.



Информация о финансовых операциях бывших руководства и собственников банка с признаками уголовно наказуемых деяний направлена Банком России в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.