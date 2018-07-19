Годовая инфляция в России в июле ускорится до 2,4—2,6% с 2,3% в июне. Об этом говорится в очередном выпуске комментария Банка России «Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии».



«По оценкам, с июля начнется постепенное возвращение инфляции к 4%. Это станет результатом роста спроса, снижения излишка продовольствия, исчерпания эффектов высокой базы на рынке овощей и фруктов. Банк России прогнозирует годовую инфляцию 3,5—4% в конце 2018 года. По предварительной оценке, месячная инфляция в июле составит 0,2—0,4%, годовая инфляция — 2,4—2,6%», — отметили в ЦБ.