В банковской системе РФ во II квартале текущего года было выявлено 9 415 поддельных денежных знаков Банка России, следует из опубликованных в четверг материалов регулятора.

Так, в апреле было обнаружено 2 964 поддельных дензнака, в мае — 3 372, в июне — 3 079.

Наибольшее число подделок во II квартале пришлось на купюры номиналом 5 тыс. рублей (6 825 штук) и 1 тыс. рублей (2 338 штук). Также в обращении было выявлено 168 поддельных 500-рублевых банкнот, 35 фальшивых сторублевок, 11 поддельных купюр номиналом 50 рублей. Кроме того, мошенники уже попробовали подделывать новые купюры номиналом 2 тыс. рублей — за квартал было обнаружено 16 таких фальшивок. Поддельных 200-рублевок Банк России в обороте не выявил. Также были выявлены 18 поддельных пятирублевых монет и четыре десятирублевые.

Основную массу подделок выявило Главное управление ЦБ по Центральному федеральному округу: 5 413 штук за квартал. Северо-Западное ГУ Банка России обнаружило 1 342 поддельные российские денежные единицы, Южное — 946, Волго-Вятское — 797, Уральское — 584, Сибирское — 224, Дальневосточное — 109.



Иностранных поддельных банкнот во II квартале было обнаружено 617 штук: 216 в апреле, 219 в мае и 182 в июне. В основном это были поддельные доллары США (556 штук). Также в обращении было выявлено 46 фальшивых евро, 13 китайских юаней и два британских фунта.