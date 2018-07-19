Базовая доходность срочных вкладов в рублях в основном снизилась.
Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на август. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в четверг.
Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 июля 2018 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.
Базовая доходность вкладов в рублях до востребования ина срок от 181 дня до года выросла (в таблицах такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,074 процентного пункта и 0,045 п. п. соответственно, а на все остальные сроки — снизилась на 0,08—0,415 п. п.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Июль
|
5,735
|
6,68
|
7,074
|
7,060
|
7,473
|
Август
|
5,809
|6,265
|6,994
|
7,105
|
7,204
По долларовым вкладам на срок до 90 дней базовая доходность уменьшилась на 0,106 п. п., а по депозитам до востребования и на остальные сроки — повысилась на 0,273—0,357 п. п.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Июль
|
0,472
|
1,56
|
1,704
|
2,357
|
3,143
|
Август
|
0,829
|1,454
|
1,994
|
2,696
|
3,416
Базовая доходность вкладов в евро до востребования не изменилась, срочных депозитов — выросла на 0,133—0,215 п. п.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Июль
|
0,016
|
0,125
|
0,187
|
0,308
|
0,344
|
Август
|
0,016
|
0,34
|
0,32
|
0,506
|
0,505
Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).
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